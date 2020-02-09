«الكمامات قبل الكراسات» فى أول يوم دراسة.. هل التعليم مستعدة لـ«كورونا»؟ .. والمدارس الخاصة لأولياء الأمور: «اهتموا بالنظافة»

مع بداية الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى، والتى بدأت 25 يناير الماضى، حيث استقبلت مدارس عدة محافظات على رأسها الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة والقاهرة الطلاب لينتظم الفصل الدراسى الثانى، بعد مطالب بتأجيل الدراسة تخوفا من الأمراض والأوبئة.

فيروس كورونا

وكرست وزارة التربية والتعليم جهودها للحفاظ على صحة الطلاب من فرص انتشار الأوبئة بشكل عام، وعلى رأسها فيروس كورونا الذي تفشى في الصين، واجتاح العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، ومن هنا بدأت كل الهيئات في مصر خاصة التعليمية في شن حملات الوقاية من هذا المرض الخطير. حسبما نشر موقع "الدستور".

الكمامات قبل الكراسات

وشهد أول أيام الفصل الدراسى اليوم الأحد وأمس السبت، حضورًا مرتفعًا من الطلاب الذين انتظموا في الدراسة من اليوم الأول، غير عابئين بشائعات انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة مثل الكورونا وغيرها.

وحرص أولياء الأمور على ارتداء أبنائهم الكمامات الطبية أثناء ذهابهم للمدارس كأسلوب احترازى، حيث ارتدى الطلاب الكمامات قبل دخولهم المدرسة وحضور طابور الصباح، وحرص المدرسون فى عدد من المدارس على توجيه تعليمات ونصائح طبية للتلاميذ للوقاية من الفيروسات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

محافظ القاهرة

وأكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة توفير المناخ الصحي الملائم للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، وشدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية في جميع المدارس بشكل دوري.



ليس هذا فقط بل طالب عبدالعال، بتنفيذ فعاليات التوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الإرشادية بالمدارس، مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين، وأيضًا تكثيف النظافة بالمحيط الخارجي للمدارس، بالإضافة إلى قيام مديري الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس.



إزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس



كما شدد محافظ القاهرة على إزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى التأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة، وإحكام غلق أية فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة دورات المياه، وأيضًا تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة التلاميذ.

المدرسين

وقالت فاطمة أحمد السيد، مدرسة لغة عربية بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية بالمعادي، إن أساليب الوقاية التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم من شأنها حماية الطالب والمدرس في وقت واحد من أي فرص لانتشار الأوبئة بشكل عام، وهي تلك الأساليب المفترض اتباعها دائمًا لحماية الطلبة من أي فيروسات محتملة.

فيما أكدت هدى سمير، مدرسة اللغة الإنجليزية بمدرسة أنصاف سري الثانوية بالجيزة، أن دور المدرسين لا بد أن يتمثل في التوعية المستمرة للطلاب بأهمية الحفاظ على النظافة والعمل الدائم على تثقيفهم صحيًا.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وجود خطة احترازية محددة للتأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية، وتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمخازن الأغذية والعاملين بالأغذية بالمدارس استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل فحص دوري لهم.



كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية، وكذا حصر الطلاب المصابين بأي أمراض مزمنة، مع حث التلاميذ على اتباع أساليب صحية سليمة وتنظيم ندوات تثقيفية لهم، ومتابعة نسب غيابهم.

نائب وزير التربية والتعليم



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إجراءات الوزارة لرفع الوعي الطلابي بفيروس "كورونا"، بقوله: "أي طالب سيصاب بنزلات البرد سيحصل على إجازة مرضية فورًا".

وأضاف أن وزارة الصحة أرسلت منشورًا إلى المدارس كافة بإعطاء إجازة لأي طالب مُصاب بالبرد، والزائرة الصحية هي المختصة بإعطاء هذه الإجازة، متابعًا أن الحصص الأولى وطابور الصباح سيشهدان الحديث عن ضرورة الحرص على النظافة العامة والشخصية، وتهوية الأماكن العامة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي والوحدات الصحية المرتبطة بالمدارس سيكون لها دور مهم في الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار العدوى.



رئيس جامعة القاهرة

وفيما يخص الجامعات، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على وجود خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، يتم من خلالها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، عن طريق وضع عدد من المنشورات الخاصة بالحملات الوقائية من ذلك المرض الخطير.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، على تشكيل لجنة عليا من كبار الكيانات الطبية بالجامعة لتنفيذ الخطة الوقائية.



كما تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في حالة وجود حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وتم تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفوري.

المدارس الخاصة

عممت المدارس الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تعليمات للطلاب وأولياء الأمور، مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني؛ للاهتمام بالنظافة، وشددت على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال أو العطس، واستخدام المناديل الورقية أثناء العطس والكحة والتخلص منها مباشرة.

وشددت علي أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل، وفي حالة إرسال الطفل مصاب للمدرسة؛ سيتم عزله في غرفة العزل والاتصال بأولياء الأمور للحضور واستلامه من المدرسة على الفور. حسبما نشر موقع "الشروق".

وأوضحت أنه صدرت تعليمات للمدرسين بتعويض أي طفل يتغيب عما فاته من دروس بعد عودته من الإجازة المرضية.