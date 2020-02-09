الجيش السوري: القوات المسلحة المتقدمة من ريف إدلب الشرقي تلتقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي

اعلنت القيادة العامة للجيش و​القوات​ المسلحة السورية ان وحدات من قواتها المسلحة في محافظتي إدلب وحلب تتابع تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي زادت من اعتداءاتها ضد المدنيين الآمنين واستخدمتهم دروعا بشرية. ولفتت الى ان ​القوات المسلحة​ حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ​ريف إدلب​ الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة.

ولفتت الى ان من القرى والبلدات والتلال الحاكمة المحررة.. خان السبل/ كفربطيخ/ جوباس/ النيرب/ تل مرديخ/ كفرعميم/ افس/ سراقب/ تل التباريز/ محاريم/ جامعة إيبلا/ رسم العيس/ الشيخ أحمد/ زمار/حوير العيس/ تل باجر/ رسم الصهريج /تل طوقان/ جزرايا/ خان طومان/ خلصة/ القراصي/ زيتان/ الشيخ إدريس/ الريان/ لوف/ العيس.