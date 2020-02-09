عروسان فرنسيان يمضيان شهر العسل في خدمة المسنين في القبيات

إتيان وغايتان، عروسان فرنسيان متواجدان حاليا في بلدة ​القبيات​ - عكار، أحبا أن يعيشا تجربة مميزة في العطاء، حيث أنهما لم يرغبا في إقامة عرس كبير في ​فرنسا​ مع الاهل والأحباء، بل أرادا أن تبدأ فرحة حياتهما الزوجية بشهر العسل، بالخدمة الانسانية في مساعدة المسنين والفقراء، وتمضية وقت مع الشبيبة والصغار، فاختارا ​لبنان​ لهذه الرسالة وتحديدا ​بلدة القبيات​.

يمضي العروسان شهر عسل كاملا، متطوعين لتقديم الخدمة مع مختلف الجمعيات بالتنسيق مع ​الآباء الكرمليين​ في لبنان.

ورحب فريق العمل الرسولي في بلدة القبيات بالعروسين بلفتة مميزة لشكرهما والترحيب والفرح بهما، باقامة عرس لبناني قروي تقليدي أصيل في "المنازل"، التابع لدير الآباء الكرمليين - القبيات، تخلله وقفة صلاة على نيتهما حيث تم تجديد وعد الحب امام مذبح الله بصلاة ومباركة من رئيس رابطة ​كاريتاس لبنان​ الاب ​ميشال عبود الكرملي​، وقراءات من ​الكتاب المقدس​ عن الالتزام وسر الزواج.

ومن ثم، أقام فريق العمل الرسولي احتفالا عفويا ترحيبا بالعروسين وتقديرا لعطائهما.