عروسان فرنسيان يمضيان شهر العسل في خدمة المسنين في القبيات

إتيان وغايتان، عروسان فرنسيان متواجدان حاليا في بلدة القبيات - عكار، أحبا أن يعيشا تجربة مميزة في العطاء، حيث أنهما لم يرغبا في إقامة عرس كبير في فرنسا مع الاهل والأحباء، بل أرادا أن تبدأ فرحة حياتهما الزوجية بشهر العسل، بالخدمة الانسانية في مساعدة المسنين والفقراء، وتمضية وقت مع الشبيبة والصغار، فاختارا لبنان لهذه الرسالة وتحديدا بلدة القبيات.
يمضي العروسان شهر عسل كاملا، متطوعين لتقديم الخدمة مع مختلف الجمعيات بالتنسيق مع الآباء الكرمليين في لبنان.
ورحب فريق العمل الرسولي في بلدة القبيات بالعروسين بلفتة مميزة لشكرهما والترحيب والفرح بهما، باقامة عرس لبناني قروي تقليدي أصيل في "المنازل"، التابع لدير الآباء الكرمليين - القبيات، تخلله وقفة صلاة على نيتهما حيث تم تجديد وعد الحب امام مذبح الله بصلاة ومباركة من رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود الكرملي، وقراءات من الكتاب المقدس عن الالتزام وسر الزواج.
ومن ثم، أقام فريق العمل الرسولي احتفالا عفويا ترحيبا بالعروسين وتقديرا لعطائهما.
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