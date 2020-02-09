زكريا تمنى عدم التوجه نحو القموعة فنيدق بسبب العاصفة

تمنى رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا على زوار القموعة - فنيدق وسائقي الباصات السياحية، عدم التوجه اليها اليوم، حرصا على سلامتهم، لأن الحرارة متدنية جدا، وطريق القموعة لا تزال شبه مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد، بحيث لم تجد نفعا عمليات الجرف المستمر مع استمرار تساقط الثلوج.
ودعا زكريا سكان بلدات وقرى جرد القيطع الى العودة قبل المساء الى قراهم ومنازلهم، مخافة تكون طبقات الجليد على الطرق، وكي لا تتسبب السيارات بزحمة سير وبإعاقة حركة المرور، في ظل هذا الطقس العاصف البارد والمثلج.
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