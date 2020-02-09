انقلاب شاحنة محملة بالابقار في البقاع الغربي وفرار 8 منها

انقلبت شاحنة محملة ب​الابقار​ على الطريق العام في بلدة ​المنارة​ -البقاع الغربي وتفلتت العجول في شوارع البلدة، وكان من الصعب الامساك بها وهي من العجول البرازيلية المعروفة بشراستها.

وشوهد أحد المواطنين يطلق النار على إحداها ليصيب قوائمها ويشل حركتها بهدف إمساكها.

واستطاع 8 عجول من أصل 20 الفرار، فيما بقي 8 في الشاحنة وأصيب عجل واحد من الفارين.