ترأس راعي أبرشية زحلة للموارنة ​المطران جوزيف معوض​ قداسا احتفاليا في كتدرائية ​مار مارون​ ​كسارة زحلة​ بمناسبة ​عيد مار مارون​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معوض ترأس قداسا احتفاليا بزحلة بمناسبة عيد مار مارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.