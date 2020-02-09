قاسم هاشم: فلسطين ستبقى لأهلها بالرغم من تخاذل بعض زعماء العرب

اشار النائب ​قاسم هاشم​ الى ان ​فلسطين​ ستبقى لأهلها بالرغم من تخاذل بعض زعماء العرب بإشراف ​أميركا​، وبالرغم من الشهداء الذين سقطوا من بلفور الأول وحتى بلفور ​ترامب​، وهذه الصفقة أعادت الهمة لشعب فلسطين لإكمال الصراع مع العدو الإسرائيلي حتى اندحاره.

وخلال احتفال أقيم بدعوة من بلدية كفرحمام قضاء ​حاصبيا​ رفضاً ل​صفقة القرن​ وإطلاق تسمية مدينة ​القدس​ على قاعة البلدة وساحتها، قال "نحن مدعوون جميعاً لان نتكاتف في هذه المرحلة في ظل هذه الهجمة التي طالت جميع ​الدول العربية​ لاضعاف الجميع واعلان نهاية فلسطين والأمة العربية، واملنا ان نلتقي جميعا بعد تحرير مزراع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ حتى فلسطين".

كما القيت كلمات جاءت من وحي المناسبة أبرزها كانت للمفتي حسن دلي الذي استنكر فيها صفقة العار، ودعا المسلمين إلى التكاتف حتى تحقيق النصر وإقامة ​الصلاة​ في القدس، وعن تضحيات ​الفلسطينيين​ والمساجد وما يتعرضون من مجازر واعمال قمع وتهجير وبارك للجميع تسمية القاعة قاعة القدس.

كلمة ​اتحاد بلديات العرقوب​ ألقاها رئيس بلدية كفرحمام الدكتور كامل حمود تطرق فيها الى قضية فلسطين الاساس وتاريخها، ولفت الى ان صفقة القرن المشؤومة لن تمر على حساب الفلسطينيين وتوجه بالتحية من العرقوب إلى فلسطين.