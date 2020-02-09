افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الثلوج بدأت تتساقط مجددا في منطقة حاصبيا ابتداء من ارتفاع 800 مترا وما فوق، في ظل موجة من البرد القارس حيث تشكلت طبقة من الجليد على الطرقات كما فجرت العديد من شبكات المياه التي تغذي المنطقة بمياه الشفة.
وطلبت البلديات والدفاع المدني والقوى الأمنية من السائقين القيادة بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات. بموازاة ذلك تشهد الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون الحاصباني حركة لافتة للبرادات الشاحنات النقل الخارجي نتيجة انقطاع طريق ضهر البيدر.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تساقط الثلوج في منطقة حاصبيا في ظل موجة من البرد القارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.