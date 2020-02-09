النشرة: تساقط الثلوج في منطقة حاصبيا في ظل موجة من البرد القارس

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الثلوج بدأت تتساقط مجددا في منطقة حاصبيا ابتداء من ارتفاع 800 مترا وما فوق، في ظل موجة من البرد القارس حيث تشكلت طبقة من الجليد على الطرقات كما فجرت العديد من شبكات المياه التي تغذي المنطقة ب​مياه الشفة​.

وطلبت ​البلديات​ و​الدفاع المدني​ و​القوى الأمنية​ من السائقين ​القيادة​ بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات. بموازاة ذلك تشهد الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ ​الحاصباني​ حركة لافتة للبرادات ​الشاحنات​ النقل الخارجي نتيجة انقطاع ​طريق ضهر البيدر​.

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