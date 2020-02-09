حنكش: الحكومة الحالية غير جديرة بالثقة والمطلوب اليوم انتخابات نيابية مبكرة

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى ان ​الحكومة​ الحالية غير جديرة بالثقة، وهي اليوم تواجه الضغط الذي يمارسه ​الشعب اللبناني​، والمطلوب اليوم انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج طبقة سياسية وسلطة تلبي طموح الثوار. ولفت الى ان الناس جاهزة لكي تتجه إلى خيار الانتخابات المبكرة ولو حتى ب​قانون الانتخابات​ الحالي، فقانون انتخابات جديد سيتطلب سنوات كثيرة لكي تتم مناقشته واقراره.

واعتبر حنكش في حديث اذاعي، انه اليوم ليس المهم نوايا ​الحكومة الجديدة​ بل الوعي والعزيمة الظاهرين عند الشعب اللبناني، خاصة في هذه ​الثورة​ التي لم نشهد مثلها من قبل، ونحن نشهد تغييراً حقيقياً، وهو سيمر بعدة مراحل إلى أن يرتقي بنا إلى مستوى يليق بنا وبمستقبل أولادنا.