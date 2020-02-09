حنكش: الحكومة الحالية غير جديرة بالثقة والمطلوب اليوم انتخابات نيابية مبكرة

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى ان الحكومة الحالية غير جديرة بالثقة، وهي اليوم تواجه الضغط الذي يمارسه الشعب اللبناني، والمطلوب اليوم انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج طبقة سياسية وسلطة تلبي طموح الثوار. ولفت الى ان الناس جاهزة لكي تتجه إلى خيار الانتخابات المبكرة ولو حتى بقانون الانتخابات الحالي، فقانون انتخابات جديد سيتطلب سنوات كثيرة لكي تتم مناقشته واقراره.
واعتبر حنكش في حديث اذاعي، انه اليوم ليس المهم نوايا الحكومة الجديدة بل الوعي والعزيمة الظاهرين عند الشعب اللبناني، خاصة في هذه الثورة التي لم نشهد مثلها من قبل، ونحن نشهد تغييراً حقيقياً، وهو سيمر بعدة مراحل إلى أن يرتقي بنا إلى مستوى يليق بنا وبمستقبل أولادنا.
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