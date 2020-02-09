المرصد السوري: الجيش السوري يفصله 2 كلم عن السيطرة الكاملة على طريق دمشق حلب

افاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ بأن "​الجيش السوري​ يفصله 2كلم عن السيطرة الكاملة على طريق دمشق-حلب". وفي وقت سابق افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري إقترب من السيطرة على الاوتوستراد الدولي الواصل بين جنوب وشمال سوريا، بعد ان سيطر على معظم المناطق والمدن على طول الطريق باستثناء ١٥ كلم في ريف حلب تعتبر الاصعب للسيطرة عليها نظرا لتحصن المسلحين ووجود كتل ابنية خاصة في غرب مدينة حلب".

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