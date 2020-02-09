خمس حقائق عن أذربيجان

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باكو: تشهد أذربيجان الأحد انتخابات تشريعية مبكرة تندد بها المعارضة معتبرة أنها محاولة من الرئيس إلهام علييف الذي تحكم عائلته البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، للبقاء في السلطة.

في ما يلي خمس حقائق يجب معرفتها عن هذا البلد الغني بالنفط والغاز والواقع على بحر قزوين بين روسيا وإيران.

"أرض النار"

دفعت شُعٌلات النار الطبيعية التي يصدرها التراب الأذربيجاني الغني بالغاز السكان إلى منح بلدهم لقب "أرض النار".

وترجع أصول هذا التعبير إلى الزرادشتية وهي ديانة توحيدية من إيران القديمة، عبد أتباعها اللهيب الصادر من أرض أذربيجان حتى هيمنة الإسلام الشيعي.

وتشبيه أذربيجان بالنار رائج بشكل واسع في البلاد. وتستخدم باكو تعبير "أرض النار" في حملاتها السياحية، كما أن عبارة "أشعل نارك" اعتمدت شعاراً لمسابقة "يورفيجن" 2012 التي نظمت في العاصمة الأذربيجانية.

واتخذت الشعلة كذلك شعاراً لأذربيجان، كما يطلق على ناطحات السحاب الثلاث البارزة في باكو، والتي باتت رمزاً للعاصمة، اسم "أبراج اللهب".

كهف أزوخ

يعدّ هذا الكهف أحد المعالم الطبيعية الأكثر أهمية في أذربيجان، وهو يقع في منطقة ناغورني قره باغ، الجمهورية الانفصالية التي تسيطر عليها أرمينيا منذ اندلاع حرب بين البلدين في تسعينات القرن الماضي.

وتعدّ هذه المتاهة الكلسية موقعاً هاماً لعلم الأحياء القديمة. فقد عثر فيها على بقايا إنسان قديم عمرها مليون عاماً ونصف، ما يجعلها من أقدم المواقع التي سكنها الإنسان في العالم.

مقام

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مزيج من الشعر الكلاسيكي والارتجال الموسيقي، يمثّل المقام الأذربيجاني، وهو نوع موسيقي تقليدي، انعكاساً لتاريخ أذربيجان الطويل ومزيجاً لاتصالها مع الفرس والأرمنيين والجورجيين والشعوب التركية الأخرى.

ويقوم المغنّي الرئيسي، يرافقه عازفون على آلات تقليدية مثل التار (آلة وترية) والكمنجة والدف، بارتجالات موسيقية وشعرية.

وسجلت مقامات أذربيجانية على "لوحة فوياجر الذهبية"، التي أرسلت على متن مسبار عام 1977 إلى الفضاء، إلى جانب لوحة أخرى مماثلة على متن مسبار آخر تحتوي أيضاً على تسجيلات ومعلومات عن الأرض.

حصان قره باغ

حصان قره باغ هو الحيوان الوطني لأذربيجان. وهو حصان صغير الحجم، جبلي، معروف بقدرته على التحمل وسرعته. وهو أول نسل من الأحصنة تدرجه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وبفضل ميزاته، يعدّ حصان قره باغ مثالياً لممارسة لعبة الشوغان التقليدية الشبيهة بلعبة البولو. لكن هذا النوع مهدد بالانقراض منذ بدايات القرن العشرين، ويوجد منه اليوم أقل من ألف حصان في العالم.

سلالة علييف

بحسب دستورها، أذربيجان جمهورية ديموقراطية. لكن تحكم هذا البلد منذ أكثر من خمسين عاماً عائلة واحدة: آل علييف.

وفي عام 1969، وصل حيدر علييف، المدير المحلي للاستخبارات السوفييتية (كي جي بي)، إلى السلطة وبقي فيها إلى ما بعد استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991.

بعد وفاته عام 2003، خلفه ابنه إلهام. وبحسب معارضيها، حصدت عائلة علييف ثورة هائلة ووضعت يدها على قطاعات كاملة من اقتصاد البلاد. وفي عام 2017، عين إلهام علييف زوجته مهربان نائبة له ومنحها أهم وسام في أذربيجان، ميدالية حيدر علييف.