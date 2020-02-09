أحوال جوية سيئة تعصف بأستراليا

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سيدني: ضرب الإعصار ديميان الذي تراجعت شدّته، منطقة بيلبارا الغنية بالمعادن في ولاية استراليا الغربية، في وقت تسببت عواصف رعدية بسيول في شرق البلاد الذي يشهد على حرائق واسعة النطاق منذ عدة أشهر.

وخفضت هيئات الأرصاد الجوية مستوى "ديميان" الأحد إلى عاصفة من الدرجة الأولى، ترافقها رياح تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة من شأنها التسبب بسيول.

والأحد، كان الإعصار يتحرك نحو الجنوب-الشرقي حيث يمر ببيلبارا ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تعدّ مركزا أساسيا لصناعات التعدين في أستراليا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّه "سيضعف تدريجاً خلال تمدده نحو الداخل" الأسترالي.

وكان "ديميان" مصنفا في الدرجة الثالثة حين هبت مساء السبت رياحه التي بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السكان على التحصن داخل منازلهم.

واقتلعت أشجار وأسطحة منازل بسبب شدّة الرياح وهطول الأمطار، بينما انقطع التيار الكهربائي في المدينتين الساحلتين في بيلبارا، دامبر وكاراتا.

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وفي خلال الأيام الأخيرة، شهد الساحل الشرقي لأستراليا هطولا كثيفا للأمطار، ما تسبب بسيول في نيو-ساوث-ويلز وكوينزلاند.

وصدرت في هاتين الولايتين تحذيرات من فيضان نحو عشرة أنهار، بخاصة في سيدني.

وتهطل هذه الأمطار الغزيرة بعد أشهر من اندلاع حرائق الغابات، وقد ساهمت في إخماد بعض البؤر التي كانت لا تزال خارج السيطرة.

وبعثت الأمطار الأمل باحتمال انتهاء هذه الأزمة غير المسبوقة.

وبفضلها، جرى الإعلان مساء السبت عن خمود واحد من الحرائق الكبيرة، كان ممتداً على مساحة تضاهي 500 هكتار في جنوب سيدني.