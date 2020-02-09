البرلمان يتصدى لشائعة صرف 1250 جنيها على بطاقات التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماع لها اليوم برئاسة النائب محمد شعبان، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد، حول الشائعة التى ترددت مؤخراً عن صرف 1250 جنيها لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، وعدم مواجهة أجهزة الإعلام تلك الشائعة، ما أعطى الفرصة للمتربصين باستغلالها لخلق عدم ثقة بين الدولة والمواطن.
وقال النائب أسامة شرشر، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن جماعة الإخوان استغلت تلك الشائعة، لاصابة المواطنين بالاحباط والترويج بأن الدولة لا تفى بوعودها، رغم أنه لم يخرج مسئول حكومى بأى تصريح حول تلك المبادرة، متابعاً: "هذه الشائعة كانت سبب رئيسى فى استدعاء وزارة الاعلام من جديد، خاصة أن الهيئات الإعلامية المختلفة، لم تصدر أى بيان لنفى مثل تلك الشائعات التى استغلها الإخوان، لخلق حاجز من عدم الثقة بعد استغلال اسم رئيس الجمهورية لخلق بلبلة".
وأشار شرشر، إلى أن الأجهزة الإعلامية والهيئات الوطنية لم تتصدى لتلك الشائعة وكأنها فى وادى والدولة فى وادى آخر، مؤكدا أن بعض الصحف نقلت تلك التصريحات المغلوطة، مطالباً بضرورة عقد جلسات استماع مع المتحدثين الرسميين بمختلف الوزارات، للاستماع إليهم والاستعانة بخبراء متخصصين لتدريبهم على سرعة مواجهة الشائعات.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بتوجيه سؤال لرئيس الغرف التجارية للإستفسار عن موقف المبادرة إلزاما لما أعلنت عنه باعتبار أن الشائعة صدرت من أحد أعضائها، كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للاعلام، لاستببان الحقائق ومواجهة الشائعات.
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