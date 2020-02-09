شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توافق على تشغيل وحدة صحية فترة مسائية بالإسكندرية بمشاركة المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدمت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، بطلب لوزارة الصحة، للموافقة علي تشغيل وحدة صحية بأبيس الثانية فترة مسائية حتي الثامنة مساء علي أن تشمل تخصصات (باطنة، أطفال، نساء، أسنان)، وذلك لخدمة أبناء المنطقة وتخفيفا لأعباء المواطن في العيادات الخاصة، علي أن يشمل ذلك البروتوكول الموقع مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ويتم الصرف عليها من خلال ذلك البروتوكول.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، الموافقة علي الطلب، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، ودعت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، دراسة تنفيذ الطلب لأنه لصالح المواطنين، وذلك في ضوء البروتوكول مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

Advertisements

وقالت النائبة إلهام المنشاوي، إن هذه المبادرة بمشاركة المجتمع المدني بالإسكندرية، لدعم تقديم وتوفير الخدمة ااصحية للمواطنين، مؤكدة أهمية تعميم هذه المبادرة بتشغيل الوحدات الصحية فترة مسائية.

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تناقش خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب راغب رزق، بشأن عدم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه المخصصة لإنشاء مستشفى النهضة بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم إنشاء وحدة صحية ووحدة إسعاف بمنطقة الصالحية بكوبري أبو ناموس بعد قرار المكتب التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد برديس، بشأن المطالبة بخفض أسعار خدمات الإسعاف التي تبلغ آلاف الجنيهات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن زيادة رسوم انتظار ونقل سيارات الإسعاف وتدنى الخدمة بها.