شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستثمار": رئيس الوزراء يترأس لجنة رصد مشكلات القطاع الخاص سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة تعمل على رصد مشكلة مشروعات القطاع الخاص، معلناً تشكيل لجنة تنعقد سنوياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمتابعة، ولجنة أخرى تنقعد شهرياً على مستوى الوزراء.

وأضاف "عبد الوهاب" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن الهيئة خاطبت جميع جهات الولاية لإرسال الفرص الاستثمارية والمعلومات الكافية لديها لتحديث الخريطة الاستثمارية لدى الهيئة، مع خطة لتدريب الموظفين فى كافة جهات الولاية للدخول والعمل على الخريطة الجديدة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه يعقد لقاءات مع المستثمرين الذين لديهم مشكلات بشكل اسبوعى، كل يوم خميس وعلى مدار 3 ساعات، متابعاً: "هذه خطوة أهم بكثير من الاجتماعات الآخرى، لأنها إما لحل المشكلة أو لعمل اتفاق مع المستثمر، فضلاً عن الذهاب للمحافظات وعرض مشكلات المواطنين وحل معظمها فى هذه اللقاءات".

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وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن المصريين فى الخارج لديهم من الإمكانات والرغبة لعمل مشروعات جديدة، ما دفع الهيئة لتأسيس وحدة لجمع بيانات المصريين بالخارج، واختيار نوع المشروع ومعرفة القناة التى تسهم لهم اختيار المشروعات وجهات التعامل، مؤكداً أن خطط الهيئة الآن تتم وفقاً للرؤية بوجود مستهدف وليس رد الفعل.