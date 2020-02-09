شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات من علاء عابد لـ"الحكومة" بسبب ضعف خدمات مركز الصف: الناس يأست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة لسوء الخدمات في كافة المستويات بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، قائلا: المركز مهمل منذ 30 عاما ، والأسوأ خدميا على مستوى الجمهورية، رغم أن المراكز المجاورة تتمتع بكافة الخدمات من صرف صحى ورصف للطرق وغيرها من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد رئيس اللجنة حول استغاثة أهالى نزلة عليان بالصف من سوء طريق "الجبانة" وشارك فى الاجتماع محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة ، وخيرى مرسي رئيس مدينة الصف، وهالة عبد الرءؤف ممثل وزارة التخطيط وخالد رمضان مدير مكتب وزير الإسكان .

وأكد عابد أن مركز الصف يوجد به 17 ألف فدان أضيرت بسبب مصرف كوم إمبو الذى أتلف الزرعات هناك مما إضر المواطنين للزراعة بالجبل، مما أدى لتسريب المياة على المنازل، مؤكدا أن الصف لا يوجد بها صرف صحى أو زراعى ولا شبكة طرق رغم إدراج مشروع الرصف الطرق فى خطة الحكومة سنة 1978 والى الن 2020 لم يتم تنفيذة ، قائلا: حق أهالينا معلق فى رقابنا.

وقال عابد، إن الأهالى لا تستطيع السير على طريق نزله عليان ولا حتى يدفنوا موتاهم ، مؤكدا أن طريق الصف الداخلى به 150 مطب صناعى ويحتاج لإزدواج الطريق.

Advertisements

وأكد علاء عابد أن هناك أحياء بمحافظة الجيزة ومنها الدقى والعجوزة والمهندسين يتم رصف الطرق الداخلية والشوارع بها سنويا ، مؤكدا أننا جميع نحصل على رواتبا من دافعى الضرائب والناس فى الصف يأست ولابد من وجود حل سريع لمشاكل مركز الصف من صرف صحي ورصف طرق ومياة شرب.

ومن جانبه، قال محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظ الجيزة ، إن نزلة عليان بالصف "مظلومة" فى الخدمات والمرافق وينقصها الكثير، من المرافق ولا نألو جهدا لاستكمال تلك الخدمات من جانب محافظة الجيزة ، وتم تحديد مبلغ 10 مليون جنيه فى خطة المحافظة "2019/2020 للانتهاء من الخدمات والمرافق بمركز الصف وسيتم الرصف بعد الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمركز ونتابع يوميا مع شركة المياة والصرف الصحى وسيتم الإنتهاء من المشروع الصرف الصحى فى مارس القادم.

فيما قال خيرى مرسي رئيس مدينة الصف ، إن الصف شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي بفضل جهود النواب وعلى رأسهم النائب علاء عابد الذي يواصل العمل داخل المركز لخدمة المواطنين ، مؤكدا أن هناك عدد من الطرق تم فعلا رصفها بالصف وهى عرب العبايدة ، والشيخ صالح، وشارع الجيش ، وشارع الكرنك، والسبيل ، والواي ، والشبوبك ، ويوسف السباعي ، وأيضا تم توصيل الغاز الطبيعي للمركز .

وأكد أن مشروع الصرف الصحى سيتم الإنتهاء منه في أبريل القادم وسيتم توصيل الخدمات والتوصيلات للمنازل خلال 6 شهور مما يعنى الإنتهاء فى أكتوبر القادم من أعمال الصرف وبعدها سيتم رصف جميع الطرق ومنها طريق "جبانه نزلة عليان" .