شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لمحمد شاكر: سعر الدولار انخفض والناس متعشمة تخفض سعر الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة خفض أسعار الكهرباء للمصانع لما يلعبه القطاع الصناعى من دور هام فى تنمية الصادرات وتشغيل الأيدى العاملة والقضاء على البطالة ورفع مُعدلات النمو، قائلا "مش هندعم اللى قاعد قدام التليفزيون ونترك المصانع"، مضيفا "سعر الدولار انخفض والناس متعشمة إنك تخفض سعر الكهرباء.

كما لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الأيام التى ليس بها جهد عالى مثل الجمعة والسبت الضغط الكهربائى يرتفع على المصانع، ما يتسبب فى تدمير لوحدات إلكترونية ويُحمل المُستمثر تكلفة باهظة، قائلا: "لو الكهرباء أضرت المصانع لا يتم تعويضها، لكن لو صاحب المصنع عليه فلوس متأخرة للكهرباء يتم احتساب فوائد وغرامات تأخير عليها".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.

وأشار عامر، إلى أن مبادرة تشغيل المصانع المتوقفة سترفع من استهلاك المصانع للكهرباء، موضحا أنه لو تم تخفيض سعر الكهرباء للمصانع ستعمل 3 ورديات ويزيد الاستهلاك، مضيفا: "هناك مجهود كبير وضخم ولا أحد يُنكره، لكن مطلوب حل سريع لمشكلة الصناعة كما تم حل مشكلة الكهرباء والطاقة فى مصر".