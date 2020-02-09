شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يناقش تقرير لجنة الرصد بشأن شائعات حدوث إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الرصد بشأن مخالفة قرارات المجلس بنشر أخبار كاذبة عن حدوث إصابات فى مصر بفيروس كورونا، وقال جمال شوقي، عضو المجلس رئيس لجنة الشكاوى، إن التقرير يتضمن 19 مخالفة ما بين مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرا مغلوطا بشأن حدوث إصابة لمواطن في طنطا، مضيفا: "وهي ما تعد مخالفة لمعايير المجلس التي تحظر نقل أخبار من التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، فضلا عن عدم نشر أي خبر قبل التأكد من مصادر".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانا من قبل، أكد فيه ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا في مصر.

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وأكد المجلس، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، كما يؤكد المجلس أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة وتتابع لجان المجلس مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد.