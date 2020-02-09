السيسي: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الدول الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي ـ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، والتي تعقد تحت شعار (إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا) اليوم الأحد - "اسمحوا لي أن أشاركم في بعض الملاحظات الافتتاحية بمناسبة انطلاق أعمال قمة اليوم وقرب ختام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي".

"بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين السيدات والسادة الحضور الكريم".

و"في البداية اسمحوا لي مجددا أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على حصوله على جائزة نوبل للسلام، وأرجو من فخامتكم جميعا أن أوجه له التحية وأن أوجه تحية تقدير وإجلال إلى شعوب قارتنا الأفريقية التي ندين لها جميعا بالثقة التي أولتنا إياها لكي نحول تطلعاتها إلى واقع مستحق يفضي إلى مستقبل أفضل تلك المسئولية التي نتحملها كقادة والأمانة التي ينبغي أن نؤديها بإخلاص وفاء لعهدنا أمام شعوبنا".