محافظ أسيوط يستقبل وفدا سياحيًا على هامش زيارته لمسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات يضم 10 سائحين على هامش زيارتهم لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية وتنشيط رحلات زيارة دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدير درنكة "محطتي مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة " بحضور عثمان الحسيني مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.
واصطحب محافظ اسيوط، الوفد السياحي لتفقد معرض الحرف والمشغولات اليدوية الخشبية بالديوان العام، وعرض الصور الفوتوغرافية لأهم المشروعات القومية والافتتاحات بالمحافظة والمبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها وبعض أنشطة وجولات المحافظ الميدانية.
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