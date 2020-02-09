لماذا تقُص الممرضات الصينيات شعرهن في أماكن عزل المُصابين بكورونا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

سارعت عدد من الممرضات الصينيات في أماكن عزل المُصابين بفيروس كورونا الجديد إلى قصّ شعرهن؛ وذلك تجنبًا لانتقال عدوى الوباء الفيروسي إليهن باعتبار أن الشعر الطويل قد يُزيد من فرص انتقال العدوى، وذلك في إطار جهود الطواقم الطبية في الصين لاحتواء الفيروس الغامض الذي حصد أرواح أكثر من 800 في غضون شهرين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" صورتين، الأحد، قالت إنهما التُقطا يوم 5 فبراير الجاري تُظهِر قيام مُمرضين اثنين بقص شعر زميلتهما الممرضة بان رون تشو، في مستشفى تشونجنان التابعة لجامعة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين- بؤرة تفشي الوباء الفيروسي التي سجّلت وحدها 780 حالة وفاة حتى الآن.

وذكرت شينخوا أنه "منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، يقص كثير من الأطباء والممرضات شعرهم لتوفير الوقت والملابس الواقية خلال عملهم لعلاج المصابين بالمرض".

ووفق وكالة الأنباء الصينية، قام الممرضان الصينيان بقض شعر زميلتهما قبل دخولها إلى غرفة عزل مرضى فيروس كورونا للعمل.

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وفي وقت سابق الشهر الماضي، نشرت التليفزيون الصيني الرسمي مقطع فيديو يوثّق عملية قص شعر مجموعة من الممرضات الصينيات اللاتي يقضين 4 ساعات يوميًا في قسم علاج المصابين بالفيروس القاتل، بينهن مُمرضة تُدعى شي جينج (33 عامًا)، بهدف تجنب انتقال العدوى وتسهيل ارتداء البدلات الواقية.

ونقلت التليفزيون الصيني الرسمي عن شي جينج قولها: "لم نفكر كثيرًا في هذا الأمر، فالشعر الطويل يزيد من فرص العدوى بالفيروس".

وأضافت: "لم يكن لدينا أي فكرة عما سنواجهه، فنحن مستعدون للأسوء".

وظهر الفيروس، الذي أسمته السلطات الصينية مؤقتًا "الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي" المعروف اختصارًا بـ"NCP"، للمرة الأولى في سوق لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية في مقاطعة هوبي بوسط الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح 812 شخصًا في الصين، بينهم أكثر من 200 أجنبي، إلى جانب حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج.

وأصاب أكثر من 37 ألفًا على مستوى الصين و29 دولة أخرى بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ، فيما تعافى أكثر من 2700 مريض مُصاب.