قبل انطلاقها بـ48 ساعة.. "ملوي" تستعد لانتخابات تكميلية بعد وفاة "أحمد شرموخ" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، عددًا من المقار الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة مدى جاهزيتها، لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بالمركز، والتي من المُقرر انعقادها يومي 11 و12 فبراير الجاري بين 7 مرشحين من أبناء الدائرة.

وقال "زقزوق"، في تصريحات له، إن جولة التفقد هدفها التأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان، ووضع الطرق البديلة، والوقوف على كافة المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

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وأوضح رئيس المركز، أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزًا انتخابيًا، و153 لجنة فرعية موزعة بواقع "79 مدرسة، وحدتين صحيتين، وحدة في قرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جرج".

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين "محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان "حزب مستقبل وطن رمز القلم"، وعبد الله محمد عبد الله خليفة "مستقل رمز الحصان"، وأحمد جمال أحمد موسى، "مستقل رمز السكين"، وزاهر ناجح زاهر قليني، "مستقل رمز بندقية الصيد"، وأسامة عبد الشكور حمزة دردير، "مستقل رمز الشاكوش"، وصلاح إسماعيل على مطر، "مستقل رمز الديك"، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، "مستقل رمز الغزال".

يشار إلى أن الانتخابات تجرى، عقب وفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، والذي كان يشغل مقعد نائب الدائرة.

