"المنيا" تواجه "أسوان" في مسابقات أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قال الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، ورئيس البعثة المُشاركة في أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة تدريس والعاملين والطلاب، بجامعة سوهاج، إن أولى فعاليات الأسبوع بدأت صباح اليوم، بزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأضاف "عبد الحكيم"، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنّ المسابقات الرياضية تشهد مواجهة قوية بين "المنيا"، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان في بطولة خماسي كرة القدم، كما ستواجه "المنيا" جامعة جنوب الوادي في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، كما تنافس "الجامعة" في مسابقات تنس الطاولة "إناث وذكور"، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي.

وشهد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، مساء أمس السبت، حفل افتتاح "الأسبوع"، باستاد سوهاج الرياضي، الذي يُقام لأول مرة بجامعة سوهاج خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار "الرياضة تجمعنا".