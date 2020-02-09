علماء يبحثون عن اسم جديد لـ"كورونا".. والصحة العالمية: "تجنبوا الرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من شهر على تفشي السُلالة الجديدة من فيروس كورونا الغامض الذي حصد أرواح أكثر من 800 شخص في الصين، أعلن مسؤولون صينيون تسميته مؤقتًا باسم "الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي ((Novel Coronavirus Pneumonia" أو ما يُعرف اختصارًا بـ"NCP"، فيما لا يزال العلماء يبحثون له عن مُصطلح رسمي.

ومنذ اكتشاف الفيروس الذي يُعتقد أنه ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، اصطُلِح على الإشارة إليه باسم "كورونا"- وهو اسم يُطلق على عدة فيروسات تاجية، بما في ذلك المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

وقبل إعلان الاسم الصيني المؤقت للفيروس القاتل، كان يُشار إليه باسم "فيروس ووهان"- نسبة إلى بؤرة تفشيه في مقاطعة هوبي بوسط الصين- إلى أن تم الاتفاق على الإشارة إليه باسم "فيروس كورونا الجديد 2019"، بتوصية من منظمة الصحة العالمية، غير أنه لم يكن سهل الاستخدام ولم يُتداول على نطاق واسع.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسيات هي المنوطة بمهمة تسمية الفيروس، بناء على إرشادات أوصت بها منظمة الصحة العالمية تتمثل في ألا يتضمن إشارة إلى "موقع جغرافي، أو أسماء أي من الشعوب، أو اسم أي حيوان أو نوع من الأغذية، أو ثقافة محددة أو صناعة بعينها".

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كما ينبغي أن يكون الاسم قصيرًا واصفًا، مثل "سارس" الذي يُطلق اختصارًا بالإنجليزية على "متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد" الذي حصد أرواح نحو 800 شخص حول العالم خلال عامي 2002 و2003.

أما بالنسبة للأمثلة السيئة التي أوصت المنظمة بتجنبها، فتمثلت في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، والإنفلونزا الإسبانية، ومرض لايم، والتهاب الدماغ الياباني، وإنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور. وعزت ذلك إلى أنها قد تتسبب في ردود فعل غير مُبررة ضد الأشياء التي سميت باسمها.

إضافة إلى تجنب كلمات قد تُثير الرعب من الفيروس، مثل "الغامض" و"القاتل" و"الوبائي"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفاعت فيه حصيلة ضحايا كورونا إلى 813 شخصًا في الصين والفلبين وهونج كونج، وإصابة أكثر من 37 ألفًا على مستوى الصين القارية و29 دولة أخرى بأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

فيما خرج أكثر من 2700 مريض مُصاب من المستشفيات في الصين وأستراليا وماليزيا وسنغافورة واليابان وتايوان وفيتنام وتايلاند وسريلانكا والولايات المتحدة وماكاو وكوريا الجنوبية.