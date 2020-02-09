ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تايلاند إلى 17 شخصا

قال مسؤول في مركز خدمات الطوارئ في تايلاند إن عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع اليوم السبت، في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلا.

ووفقا لصحيفة "بانكوك تايمز"، قال المسؤول إن هناك "17 حالة وفاة و14 جريحا".

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا دخل فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الشرطة القول "المسلح استخدم مدفع رشاش وأطلق النار على ضحايا أبرياء مما اسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى".

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وأضاف المتحدث "لا يمكنني تأكيد عدد القتلى في الوقت الحالي، فقد أغلقت الشرطة المنطقة".

وذكرت الوكالة أن المسلح، الذي حددته الشرطة هو الرقيب الرائد جاكابانث توما، وقد سرق سيارة عسكرية ونشر صورا ومقاطع فيديو خاصة به أثناء تنفيذ الهجوم.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور، التي تم بثها عبر الإنترنت مشاهد ذعر، وسط فرار الأشخاص وما بدا أنه صوت إطلاق نار تلقائي يملأ الهواء.

وقالت الشرطة في المقاطعة إنها أغلقت مركزا للتسوق، لكن لم يتم القبض على المسلح.