طائرات أمريكية تنفِّذ مهامًا استطلاعية قُرب القواعد الروسية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، نقلًا عن موقع رصد الرحلات الجوية الغربية، أن طائرات البحرية الأمريكية نفذت مهامًّا استطلاعية طويلة بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.
المضادة للغواصات وطائرة الاستطلاع الإلكترونية EP-3E Aries II شوهدت أمس قبالة الساحل السوري، حيث توجد قاعدة (حميميم) الجوية الروسية وقاعدة الأسطول الروسي في طرطوس.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن طائرة دوريات من نوع (P-8A بوسيدون) الأمريكية
القواعد الجوية في إيطاليا واليونان وقامتا برحلات بحرية لعدة ساعات دون دخول المجال الجوي السوري على مسافة 35-45 كم من القواعد الروسية.
وأوضحتْ أن الطائرتين الأمريكيتين أقلعتا من
يُذكر أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز (RQ-4A Global Hawk) أجرت - في السادس من فبراير الجاري - استطلاعًا قبالة ساحل البحر الأسود الروسي لمدة ست ساعات ونصف الساعة.
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