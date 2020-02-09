عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 62 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأنَّ المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجوَّلوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.

المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجوَّلوا بشكل استفزازي في باحاته، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.

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