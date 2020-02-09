قرار إسرائيل بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن يدخل حيز التنفيذ

قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف أبو لبن في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، يأتي ردًّا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.



وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ

سنويًّا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار. وتابع "من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليًّا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحدَّ من تبعاته على كافة الصعد".



وكانت الحكومة الفلسطينية قررت - الأحد الماضي - وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية.

