بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن.. قاسم الريمي إرهابي منذ الطفولة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي في عملية عسكرية داخل اليمن، جاء الإعلان على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف مقتل الريمي بأنه "أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى أنحاء العالم كما أن هذه العملية قربتنا من القضاء على خطر تلك الجماعات التي تهدد أمننا القومي".

عمل قاسم الريمي مع زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، أثناء إقامته مع عائلته في أفغانستان، وكان يبلغ 15 عامًا، تمكّن الريمي خلال تلك الفترة من تسلق سلم المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة "مدرب" في معسكر تابع لتنظيم القاعدة.

تمتع الريمي بعلاقات مع عناصر تنظيم القاعدة يعود تاريخها إلي ما قبل 11 سبتمبر 2001، وعاد إلي اليمن قبيل الاجتياح الأمريكي لأفغانستان عام 2001، وعمل خلالها تحت قيادة الوحيشي.

وفي عام 2005 قامن السلطات اليمنية في صنعاء بإعتقال قاسم الريمي ، بجانب عدد من الإرهابيين العائدين، وأدانته بتهمة التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في اليمن، وتمكن من الفرار من السجن عام 2006 برفقة 23 عنصر من تنظيم القاعدة، وارتبط اسمه عام 2007 بالهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح الإسبان، وأسفر عن مقتل 8 منهم، في مأرب وسط اليمن.

نفوذه في اليمن

غيرت عملية هروب الريمي من السجن نشاط الجماعات الإرهابية في اليمن، واستطاع إلى جانب الوحيشي من تشكيل بؤرة للقاعدة في اليمن، جندوا خلالها عناصر جدد إلى جانب إرهابيين عرب عائدين من ساحات القتال بالعراق وأفغانستان.

Advertisements

نجح الريمي بتقوية أذرع القاعدة في اليمن، بعد إعلانه تأسيس القاعدة في جزيرة العرب من خلال فيديو نُشر

في يناير 2009، ظهر فيه أيضاً الوحيشي إلى جانب القائد الميداني أبو حارث محمد العوفي ونائب القاعدة أبو سفيان العازدي الشهري.

ارتبط أسم الريمي بمحاولة تفجير طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إرسال عدة طرود مفخخة إلى الولايات المتحدة في 2010، بعدها أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية.

وفي ديسمبر 2013 أعلن الريمي عن تبني تنظيم "القاعدة" لاقتحام مجمع وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصاً، منهم أطباء ومرضى، وأصدر اعتذاراً بعدها زاعماً أن فريق المهاجمين قد تم توجيههم بعدم الاعتداء على مستشفى الوزارة.

لم يعد مقتل قاسم الريمي المرة الأولي الذى يعلن عنها، فقد أعلن عن مقتلة عام 2007، وكان مستهدفًا لغارة جوية على معسكرات القاعدة في اليمن عام 2009، وفي عام 2010 انتشرت أنباء عن مقتله في غارة لقوات الأمن اليمنية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، رصدت مكافأة قيمتها 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حقيقية تساهم في الوصول إلي تنظيم القاعدة قاسم الريمي عام 2019.