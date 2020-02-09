رتل تركي جديد يدخل الأراضي السورية

أفادت مصادر، اليوم الأحد، بدخول رتل عسكري جديد في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا.

وأضافت المصادر بأن القافلة تضم دبابات وذخائر، وتوجهت من قضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا نحو نقاط المراقبة داخل إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا تواصل "بشكل غير مسبوق" إرسال الأرتال العسكرية إلى الأراضي السورية للانتشار وإنشاء نقاط جديدة في حلب وإدلب.

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وكشف أنه خلال الفترة من الثاني من فبراير الجاري وحتى مساء الأمس وصلت أكثر من 1240 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحوي وتحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي.

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وتشهد محافظة إدلب منذ أيام دخول عشرات الأرتال العسكرية للجيش التركي والمزودة بالدبابات والمدافع وأعداد كبيرة من الجنود المشاة التي تنتشر بالقرب من مدينة سراقب.