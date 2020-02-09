أذربيجان.. الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بدأ الناخبون في أذربيجان، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وتوجه أكثر من 5 ملايين شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع.. فيما يراقب العملية الانتخابية حوالي 350 من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.