أذربيجان.. الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بدأ الناخبون في أذربيجان، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وتوجه أكثر من 5 ملايين شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع.. فيما يراقب العملية الانتخابية حوالي 350 من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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