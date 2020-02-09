احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ارتفعت حالات الوفاة بفايروس كورنا المستجد في الصين إلى 803 حالات، في حصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002 و2003 في العالم أجمع.
وقالت السلطات الصحية في هوبي إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وسجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.
وفي العامين 2002 و2003 حصدت “المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة” (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس سلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً في العالم أجمع.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون صينيون في مؤتمر صحفي، السبت، عن إطلاق اسم مؤقت على الفيروس وتسميته بـ”نوفل كورونا فيروس بينومونيا”، بحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد من قتلى كورونا بالصين.. واسم جديد للمرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.