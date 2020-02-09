المزيد من قتلى كورونا بالصين.. واسم جديد للمرض

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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ارتفعت حالات الوفاة بفايروس كورنا المستجد في الصين إلى 803 حالات، في حصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002 و2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في هوبي إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وسجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

وفي العامين 2002 و2003 حصدت “المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة” (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس سلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً في العالم أجمع.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون صينيون في مؤتمر صحفي، السبت، عن إطلاق اسم مؤقت على الفيروس وتسميته بـ”نوفل كورونا فيروس بينومونيا”، بحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية.