كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تساعد الصناعات الرئيسية على العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، إنه يجب مساعدة العاملين في الصناعات الرئيسية على العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن من أجل استئناف إنتاج الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية التي عطلها تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

أمرت مجموعة مكافحة الفيروسات التابعة لمجلس الدولة السكك الحديدية وشركات الطيران ووسائل النقل العام الأخرى باتخاذ نهج منسق وتقليل خطر انتقال المرض. كما ستوسع التغطية وسرعة إجراءات الفحص. واضافت إنه يجب على العمال العودة في "دفعات" وليس دفعة واحدة للحد من مخاطر الإصابة.

وفي غضون ذلك، قال المركز الوطني الاسباني للميكروبيولوجي، اليوم الاحد، ان الاختبارات أثبتت اصابة بريطاني في مايوركا بفيروس كورونا، وهو ثاني حالة اصابة بالفيروس الجديد سريع الانتشار الذي تأكد في اسبانيا.

المريض هو واحد من أربعة أفراد من عائلة بريطانية خضعوا للمراقبة في مايوركا يوم الجمعة بعد اتصالهم بشخص في فرنسا تم ثبوت اصابته بعد ذلك بالفيروس. وكانت نتائج اختبار الثلاثة الأخرين سلبية.

تجاوزت حصيلة قتلى فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين 800 شخص، اليوم الأحد. هناك أكثر من 37000 حالة مؤكدة في الصين، وفقًا للبيانات الرسمية. بينما انتشر الفيروس إلى 27 دولة ومنطقة على الأقل، وفقًا لتعداد رويترز استنادًا إلى تقارير رسمية، يأصاب أكثر من 330 شخصًا.

