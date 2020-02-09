كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تؤكد إصابة ثاني حالة بفيروس كورونا في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المركز الوطني الاسباني للميكروبيولوجي، اليوم الاحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة بريطاني في مايوركا بفيروس كورونا، وهو ثاني حالة إصابة بالفيروس الجديد سريع الانتشار الذي تأكد في إسبانيا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز"

المريض هو واحد من أربعة أفراد من عائلة بريطانية خضعوا للمراقبة في مايوركا يوم الجمعة بعد اتصالهم بشخص في فرنسا تم ثبوت إصابته بعد ذلك بالفيروس. وكانت نتائج اختبار الثلاثة الأخرين سلبية.

تجاوزت حصيلة قتلى فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين 800 شخص، اليوم الأحد. هناك أكثر من 37000 حالة مؤكدة في الصين، وفقًا للبيانات الرسمية. بينما انتشر الفيروس إلى 27 دولة ومنطقة على الأقل، وفقًا لتعداد رويترز استنادًا إلى تقارير رسمية، يأصاب أكثر من 330 شخصًا.

