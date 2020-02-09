كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع يمني: حزب الإصلاح يتلقى صفعة قوية من مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع اليمن العربي، أن حزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإحوان المسلمين، تلقى صفعة قوية من لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي.

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وصفت لجنة الخبراء الدوليين، في تقريرها الأخير الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي، الواقع بشكل صحيح بعيداً عن اللغط الذي حاولت جماعة الإخوان تكريسه وتزييفه وقلب حقائقه.

ولفت الخبراء الدوليين، إلى خطر هذه الجماعة المغلفة بحزب الإصلاح ولامست ذلك الخطر عن قرب، حيث عرّفت كتائب أبوالعباس بأنها (جهة تابعة للدولة توجد في تعز).