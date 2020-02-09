كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مسؤول: "كورونا" يضغط أكثر على إمدادات لحم الخنزير والأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بوزارة الزراعة الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، بأن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأخير إطلاق منشآت جديدة لتربية الخنازير وفرض المزيد من الضغط على إمدادات لحوم الخنزير وأسعارها.

وقال كونج ليانج، نائب مدير مكتب تربية الحيوانات والبيطرية بوزارة الزراعة والشؤون الريفية: "أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل توصيل الإمدادات الحيوية والأدوية البيطرية، كما أدى إلى تأخير عودة العمال الزراعيين إلى المزارع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كونج" للصحفيين: "بالنظر إلى ذلك من منظور السوق، بسبب الحصار الإقليمي، فإن إمدادات لحوم الخنزير في بعض الأماكن ضيقة، وارتفعت الأسعار إلى حد ما".

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وأشار "كونج"، إلى أن إمدادات لحم الخنزير في الصين قد انخفضت بنسبة تصل إلى 21.3٪ في عام 2019 نتيجة تفشي حمى الخنازير في أفريقيا، مما أجبر السلطات على ذبح ما يصل إلى 390 ألف خنزير، وقد أوقفت الأزمة الأخيرة الجهود التي تقودها الدولة لإنعاش الصناعة.

لاحتواء انتشار الفيروس، فرضت الصين وقفًا على حركة الأشخاص والبضائع من ووهان، مركز تفشي المرض وعاصمة مقاطعة هوبى، التي تخضع أيضًا لإغلاق ، وكذلك المناطق الأخرى التي تعاني من حالات مرض.

أصدرت الصين 10 آلاف طن من لحم الخنزير المجمد من احتياطيها الاستراتيجي للاستخدام في هوبى. كما تهدف إلى زيادة الواردات لتخفيف النقص.