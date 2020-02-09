كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: مقتل مدني في كشمير بنيران هندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بالشرطة الباكستانية، اليوم الاحد، بأن الجنود الهنود أطلقوا النار على مناطق مدنية على طول الحدود شديدة التسلح في كشمير المقسمة، مما أسفر عن مقتل مدني واصابة خمسة آخرين.، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

قال تشودري ذو القرنين، ضابط شرطة كبير في كشمير، إن القوات الهندية أطلقت قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة في الليلة السابقة على قرية تشافار كاكوتا والمناطق المحيطة بها في قطاع تشيريكوت على طول خط السيطرة، الذي يقسم منطقة الهيمالايا في كشمير بين باكستان والهند..

وأوضح إن القصف الليلي دمر منزلًا، وأن ابنة القتيل كانت بين الجرحى.

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ووصف بيان عسكري باكستاني إطلاق النار بأنه "غير مبرر" بعد اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2003 بين الهند وباكستان. وقال البيان إن الجنود الباكستانيين ردوا على إطلاق النار "بشكل فعال". ولم يرد تعليق فوري من الهند.

للهند وباكستان تاريخ طويل من العلاقات المريرة بشأن كشمير منذ استقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. كانت التوترات في كشمير عالية منذ أغسطس الماضي، عندما جردت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي يقودها الهندوس من الجزء الذي تسيطر عليه من الحكم شبه الذاتي والدولة.

منذ ذلك الحين، انخرط جنود من الخصمين المسلحين نوويًا بشكل منتظم في القصف عبر الحدود، وإطلاق النار على طول حدودهم الفعلية. يدعي كلا الجانبين ملكيته للمنطقة بأكملها.

