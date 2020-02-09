كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد القتلى من الاشتباكات العرقية في كازاخستان إلى 10 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السلطات، اليوم الأحد، بأن شخصين آخرين توفيا متأثرين بجروحهما في اشتباكات السابع من فبراير، بجنوب كازاخستان مما رفع العدد الاجمالي للضحايا الى عشرة.

وأدى الحادث الذي اندلع بسبب جدال حول حق الطريق إلى مشاجرة بين العرقين الكازاخستانيين ودانغانز، وهي مجموعة أقلية ذات جذور صينية، وأعقبها هياج الليلة الماضية قام فيه حشد غاضب بإحراق عشرات المباني والسيارات. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسعى مجموعة مكونة من 140 شخصًا إلى الحصول على الرعاية الطبية في كازاخستان بعد المصادمات، وذهب 25 آخرون إلى الأطباء في قيرغيزستان المجاورة حيث فر الكثير من سكان دانجان بعد العنف.

وقال نائب وزير الداخلية الكسي كالايشيدي، اليوم الأحد، إن العشرات من الأشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز بينما كانت الشرطة تحدد أدوارها في الحادث.

Advertisements

وأضاف أن الشرطة تحقق أيضا في عدد من الناس في جميع أنحاء البلاد من 19 مليون يشتبه في استخدام الاشتباكات لنشر خطاب الكراهية.

وعقد الرئيس الكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف جلسة طارئة للحكومة يوم السبت لمعالجة أعمال العنف يوم الجمعة في جيب مختلط عرقيًا في منطقة جامبيل، بالقرب من الحدود مع قيرغيزستان.

وصرح وزير الداخلية ييرلان تورجومباييف في العاصمة نور سلطان "ثمانية لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 40 بجروح" في الاشتباكات في منطقة جاميل.

وأضاف تورجومباييف، أن 30 منزلًا، و15 عقارًا تجاريًا، و23 سيارة قد لحقت بها أضرار في المواجهات التي شهدت 47 شخصًا محتجزين.