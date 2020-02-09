كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج ترفع الحجر الصحي عن السفينة السياحية المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت هونغ كونغ الحجر الصحي عن السفينة السياحية "دريم دريم" بعد فحص جميع أفراد الطاقم، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وضعت السفينة تحت الحجر الصحى منذ أن رست يوم الأربعاء بعد أن تم تشخيص إصابة ثمانية ركاب صينيين من البر الرئيسى فى رحلة الشهر الماضى بالفيروس.

وقال مسؤول الميناء ليونج يي هون، إن الاختبارات التي أجريت على جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 1800 فرد قد اكتملت قبل الموعد المحدد وكانت سلبية.

Advertisements

وأضاف أن الحجر الصحي للسفينة، التي تضم أكثر من 1800 مسافر معظمهم من هونج كونج، سينتهي وسيُسمح لجميع المسافرين على متنها بالرحيل.

كان نتائج فحص بعض الركاب الذين يعانون من أعراض المرض سلبية، وقال ليونج إنه لا توجد حاجة لاختبار جميع الركاب لأنهم لم يكونوا على اتصال بالثمانية المصابين. واضاف "لا توجد حاجة لمزيد من المراقبة أو المتابعة" للركاب.

هناك 26 حالة إصابة بالفيروس في المركز المالي، الذي أغلق جميع نقاط التفتيش الحدودية تقريبا مع البر الرئيسي للصين وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين من البر الرئيسي في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

