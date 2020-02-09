أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

افتتحت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية، اليوم الأحد، في مقر المنظمة في أديس أبابا بإثيوبيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، تحت شعار "إسكات البنادق". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || حزب الإصلاح اليمني يهدد الأمن القومي السعودي

كشفت مصادر يمنية، اليوم الأحد، ما وراء التقارب التركي الإيراني القطري في الملف اليمني. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تعتقل حاخام يهودي تحرش واغتصب عدة نساء

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، القبض على الحاخام اليعازر بيرلاند، بعد اتهامه بالتحرش واغتصاب عدة نساء، واستغلال المرضى من أجل الربح المادي، حيث يقنع المصابين بالسرطان بعدم الخضوع للعلاج الطبي واللجوء إليه ليشفيهم.

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