كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تنقذ متسلقي الجبال العالقين شمال البلاد بالمروحيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إنه أنقذت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش متسلقين جبليين، أمريكي وفنلندي، تقطعت بهم السبل على قمة في شمال البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وجاء في بيان عسكري مقتضب أن المتسلقين، دونالد ألين بوي من الولايات المتحدة ولوتا هنريكيكا ناكيفا من فنلندا، تقطعت بهم السبل أثناء الصعود "بسبب المرض" دون توضيح.

كان المتسلقان جزءًا من رحلة استكشافية في فصل الشتاء إلى جبل برود بيك البالغ ارتفاعه 26000 قدم (8000 متر)، وهو في المرتبة 12 ضمن اعلي الجبال في العالم. يقع الجبل في سلسلة كاراكورام على حدود باكستان والهند والصين. مجموعة كاراكورام هي من بين مجموعة من النطاقات بما في ذلك جبال الهيمالايا.

يقع برود بيك على بعد حوالي 6 أميال (10 كيلومترات) من جبل كيه 2، ثاني أعلى قمة في العالم.

في شهر مارس، توفي متسلق إيطالي وبريطاني في نانغا باربات في باكستان، والمعروف باسم "الجبل القاتل" بسبب ظروفه الخطرة.

