كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مقاطعة خبى: استمرار إغلاق المدارس حتى مارس بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مقاطعة خبي بشمال الصينأ أن مدارسها ستظل مغلقة حتى الأول من مارس على الأقل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية التي يديرها الحزب الشيوعي، اليوم الاحد، نقلًا عن مكتب التعليم المحلي.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، خبي، التي تحيط بالعاصمة بكين، هي واحدة من عدد من المقاطعات والبلديات التي تمد إغلاق المدارس حتى نهاية الشهر، مع غيرها بما في ذلك شاندونج وجيانغسو وشانجهاي.

ويسيطر القلق بين الأشخاص الذين يستعدون للعودة إلى العمل بعد فترة راحة طويلة في السنة القمرية الجديدة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كوورونا في الصين إلى 811، اليوم الأحد، لتتجاوز العدد الذي قُتل عالميًا بسبب وباء السارس في عام 2002/2003.

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وحسب وكالة "رويترز"، تكافح السلطات في الصين من أجل احتواء انتشار المرض، وقد طلبت من الشركات التعامل مع ما يصل إلى 10 أيام إضافية في أيام العطلات التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يناير حيث أدت الأعداد المتزايدة من القتلى والمصابين إلى شحوب ضوء البلاد.

أصبحت العديد من مدن الصين التي عادة ما تكون مزدحمة بلدات أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أمر حكام الحزب الشيوعي بإغلاق افتراضي، وإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المصانع وإغلاق المدارس، وفقًا لـ"رويترز".

أثرت رؤية الاقتصاد الذي يُعتبر ورشة عمل للعالم منخفضًا أيضًا على الأسواق المالية الدولية، حيث تراجعت الأسهم وتحول المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات والين الياباني.