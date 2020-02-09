كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية، اليوم الأحد، في مقر المنظمة في أديس أبابا بإثيوبيا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، تحت شعار "إسكات البنادق".

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الإفريقي أجندة سلام وأمن واسعة، وسبل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكذلك الترشيحات الأفريقية في الهيئات الدولية.

وستتركز المناقشات أيضًا على النزاعات التي تشهدها إفريقيا وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان، فضلا عن قضايا الإرهاب والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، والنزاعات كثيرة.

Advertisements

تجتمع دول الاتحاد الإفريقي لحضور جلسة تستمر يومين لمجلس رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 10 فبراير للتركيز على الجهود الرامية إلى "إسكات البنادق" في المنطقة وإزالة التحديات الأخرى لتحسين القارة.

تُعقد القمة هذا العام تحت عنوان "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".