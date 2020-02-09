كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تقوم بإجلاء 30 شخصًا من بينهم طفل رضيع من مدينة ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن ثلاثين فلبينيًا عادوا إلى الفلبين، اليوم الأحد، قادمين من مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 800 في البر الرئيسي.

ونُقل تسعة وعشرون شخصًا بالغًا، وطفلًا على متن طائرة مستأجرة نظمتها إدارات الشؤون الخارجية والصحة التي هبطت في قاعدة كلارك الجوية، التي تقع على بعد حوالي 40 ميلًا شمال غرب العاصمة مانيلا.

وقد تم نقل الركاب العائدين وفريق حكومي من عشرة أعضاء من الطائرة إلى الحافلات التي نقلتهم إلى قرية أتليز القريبة في نيو كلارك في مقاطعة تارلاك في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيان.

وكان هناك حوالي 300 فلبيني في هوبي بناءً على تقدير الحكومة الفلبينية، لكنه قال إن الجميع لم يرغبوا في إجلاؤهم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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وأبلغت الفلبين عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا كان قد سافر من ووهان وتوفي في مستشفى حكومي في مانيلا بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكان هناك أكثر من 230 "مريضًا قيد التحقيق" للإصابة بفيروس كورونا في البلاد اعتبارًا من يوم السبت، بما في ذلك حوالي 100 حالة في مانيلا، وفقًا لوزارة الصحة.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، وعدد المرضى إلى 33738 شخصًا، وفقًا لما أعلنته السلطات الصينية.