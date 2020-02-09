كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان.. "خان" يعد بتحقيق معمق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مواجهة الاحتجاجات والانتقادات الشديدة بشأن عدم القدرة على التحكم في أسعار المواد الغذائية، طمأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الناس، اليوم الأحد، قائلًا، إن الوكالات بدأت تحقيقات متعمقة في ارتفاع أسعار الدقيق والسكر.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، وعد رئيس الوزراء بأن أولئك الذين يُعتبرون مسؤولين عن أي ممارسات غير سليمة سيُحاسبون.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة له على "تويتر": "أنا أفهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص العاديون، بما في ذلك الطبقة المأجورة وقررت، ما الذي قد، ستعلن حكومتي عن الإجراءات المختلفة التي سيتم اتخاذها لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية للرجل العادي في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء".

وأضاف "خان": "يجب أن تطمئن الأمة إلى أن جميع المسؤولين سوف يُحاسبون ويعاقبون".

ووفقًا لسجلات الحكومة الباكستانية، بلغت معدلات التضخم أعلى مستوى لها خلال 12 عامًا والذي بلغ 14.6 في المائة في يناير. أسعار الطحين، والتي تشكل حوالي 70 في المئة من السعرات الحرارية لباكستاني متوسط​​، والسكر قد خلق ضغوطا كبيرة بين السكان. Advertisements

طلبت حكومة عمران خان، التي أكملت 15 شهرًا في شهر يناير بعد فوزها الساحق في عام 2018، من الوكالات الحكومية إيجاد الأسباب الكامنة وراء ارتفاع تكاليف هذه السلع الأساسية.

تجاوز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 16 بالمائة في ديسمبر 2019 مقارنةً بنسبة 1.5 بالمائة في يناير 2019. ارتفعت أسعار الدقيق (المواد الغذائية الأساسية) بنسبة 15 بالمائة في يناير 2020، مما أجبر مجلس الوزراء عمران خان على اتخاذ العديد من القرارات بما في ذلك واردات السلعة الأخيرة الشهر الماضي.

قدر صندوق النقد الدولي أن التضخم في البلاد قد يرتفع إلى 13 في المائة، في حين أن بنك التنمية الآسيوي قد حدد الرقم بحوالي 12 في المائة.

في 20 يناير، وافقت إدارة "خان" على استيراد 300 ألف طن من القمح لإنهاء أزمة القمح السائدة، بينما في 7 فبراير، خلال اجتماع مراجعة رفيع المستوى، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاستيراد 300 ألف طن من السكر من خلال القطاع الخاص.

يلقي المحللون وأحزاب المعارضة باللوم على التقديرات المراوغة بشأن المنتجات الزراعية والإخفاق في التصرف ضد المكتنزين كسبب وراء ارتفاع التضخم في البلاد.

في 7 فبراير، أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) المعارض برنامجًا للتوعية على مستوى البلاد من أجل "كشف" السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة الحالية.