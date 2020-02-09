كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الأمريكي، ومسؤولان أفغان بارزان، اليوم الأحد أن اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين قتلا وأصيب ستة عندما فتح فرد يرتدي زيًا عسكريًا النار عليهم بمدفع رشاش في شرق أفغانستان.

وأسفر تبادل إطلاق النار يوم السبت بين الجنود الأفغان والأمريكيين عن مقتل كل من الجانبين، ولكن لم يتم تبادل تفاصيل الضحايا على الجانب الأفغاني، نقلًا عن رويترز.

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن القتال اندلع بعد أن أكملت القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة "مشاركة القائد الرئيسي" في المقر الإداري لمنطقة شيرزاد بإقليم نانجارهار.

وصرح الكولونيل سوني ليجيت في البيان "تشير التقارير الحالية إلى أن فردًا يرتدي زيًا أفغانيا فتح النار على القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة بمدفع رشاش".

وأضاف: "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في هذا الوقت".

ولم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وكان كبار المسؤولين يحققون فيما إذا كان هجومًا داخليًا يُعرف غالبًا باسم الهجمات "الخضراء على اللون الأزرق" التي كانت سمة منتظمة من سمات الصراع في أفغانستان.

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وصرح سهراب قادري، عضو مجلس المحافظة في نانغارهار "المهاجم الذي فتح النار قُتل أيضًا خلال الاشتباك".

وأضاف، اخترق نفسه بين عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية المشتركة في العملية المشتركة، لكنه لم يحدد الجماعة التي ينتمي إليها المتشدد.

وكان هناك عدد أقل من هذه الحوادث في السنوات الأخيرة حيث قام الأمريكيون بدور داعم، وتقود القوات الأفغانية القتال.

وعلى الرغم من أن الجنرال أوستن ميلر، القائد الأعلى للقوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان، نجا العام الماضي من إطلاق نار من قبل متسلل من طالبان يرتدي زيًا عسكريًا أفغانيًا. قُتل جنرال أفغاني رفيع المستوى كان يسير بجواره.

ويأتي إطلاق النار الأخير في وقت دقيق، حيث يضغط المفاوضون الأمريكيون وطالبان من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

ويتمركز حوالي 14000 جندي أمريكي في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو التي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.