كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. القلق يسيطر على الأشخاص الذين يستعدون للعودة إلى العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر القلق بين الأشخاص الذين يستعدون للعودة إلى العمل بعد فترة راحة طويلة في السنة القمرية الجديدة، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كوورونا في الصين إلى 811، اليوم الأحد، لتتجاوز العدد الذي قُتل عالميًا بسبب وباء السارس في عام 2002/2003.

وحسب وكالة "رويترز"، تكافح السلطات في الصين من أجل احتواء انتشار المرض، وقد طلبت من الشركات التعامل مع ما يصل إلى 10 أيام إضافية في أيام العطلات التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يناير حيث أدت الأعداد المتزايدة من القتلى والمصابين إلى شحوب ضوء البلاد.

أصبحت العديد من مدن الصين التي عادة ما تكون مزدحمة بلدات أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أمر حكام الحزب الشيوعي بإغلاق افتراضي، وإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المصانع وإغلاق المدارس، وفقًا لـ"رويترز".

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أثرت رؤية الاقتصاد الذي يُعتبر ورشة عمل للعالم منخفضًا أيضًا على الأسواق المالية الدولية، حيث تراجعت الأسهم وتحول المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات والين الياباني.

حتى يوم الاثنين، سيظل عدد كبير من أماكن العمل مغلقًا وسيواصل العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء العمل من المنزل.

وأظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية، أن الوفيات الجديدة يوم السبت وصلت إلى رقم قياسي يومي آخر بلغ 89، وهو ما دفع العدد الإجمالي للمرضى الذين توفوا بسبب السارس أو متلازمة التنفس الحاد الوخيم إلى 774.