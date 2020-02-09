كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مقاطعة شاندونج: جميع المدارس ستبقى مغلقة حتى نهاية فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مقاطعة شاندونج بشمال الصين، أن جميع المدارس ستبقى مغلقة حتى نهاية فبراير وسط تفشي فيروس كورونا المستمر، حسبما قال مكتب التعليم في المقاطعة في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، اليوم الأحد.

وجاء في البيان أيضًا، أن هذه الخطوة، التي تنطبق على جميع أنواع المدارس، يتم تنفيذها لضمان سلامة الطلاب.

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وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم السبت، من أن انتقال فيروس كورونا الجديد خارج الصين قد يزيد وأن على البلدان الاستعداد لهذا الاحتمال.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لقد أصبح بطيئًا الآن، لكنه قد يتسارع، وعلى الرغم من أنه لا يزال بطيئًا، فهناك فرصة سانحة يجب أن نستخدمها إلى الحد الأقصى من أجل الحصول على نتيجة أفضل، وزيادة تقليل التقدم وإيقافه".

جاء تحذير تيدروس بعد أن أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، أنها شخصت العدوى في رجل ليس له تاريخ سفر إلى الصين، وليس له صلة معروفة بحالات أخرى في سنغافورة.