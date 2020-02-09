القيادات السياسية تتقدم مسيرة الرباط الرافضة لـ”صفقة القرن”..و”لا لخيانة فلسطين” من أقوى الشعارات

انطلقت، صباح اليوم الأحد، مسيرة العاصمة الرباط ضد “صفقة القرن”، وسط حضور سياسي كبير.

وتقدمت المسيرة قيادات حزبية من مختلف التوجهات السياسية، من إسلاميين، منها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، وقياديين آخرين من الحزب ذاته، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، والناطق الرسمي باسم العدل والاحسان فتح الله أرسلان، إلى جانب الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب.

المسيرة، التي انطلقت بمشاركة الآلاف من المواطنين، من مختلف التوجهات والهيآت، ومختلف المدن المغربية، رفعت شعارات رفض الخيانة، ودعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من انطلاق المسيرة في اتجاه البرلمان، إلا أن الالتحاقات بصفوفها لا تزال مستمرة، إذ من المتوقع أن تكون من أضخم مسيرات دعم الشعب الفلسطيني في العاصمة الرباط.

وشارك في المسيرة عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، غير أن حملهم لشعار الحزب، الحمامة واللون الأزرق، أثارا غضب منظمي المسيرة، ونبهوهم إلى أن كل الأحزاب تخلت عن شعاراتها الخاصة لتتوحد في مسيرة دعم الشعب الفلسطيني، مطالبين إياهم بالتخلي عن شعار الحزب، ورمزه من أجل الالتحاق بالمسيرة.