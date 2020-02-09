فريد غنام يصدر عملا جديدا.. وزوجته في الإدارة الفنية – فيديو

أصدر الفنان فريد غنام، أخيرا، أغنية راي بعنوان “باردة”، بمشاركة زوجته المدونة رباب أزماني، التي تكلفت بالإدارة الفنية للكليب.

وصرح غنام لـ”اليوم24″، أن الأغنية الجديدة اختار أن تكون من صنف راي رومانسي، موضحا أنه حرص في الكليب على جودة الصورة.

وفي المقابل كشفت رباب أزماني، زوجة غنام، أنها ساهمت في الإدارة الفنية للكليب، موضحة أن بطلته هي مدونة أخرى غيرها، في حين فضلت هي أن لا تقوم بالدور، بعدما شاركت سابقا في كليب زوجها بـ”الكانة”.

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وتتطرق أغنية “باردة” إلى العلاقات العاطفية، التي ينهيها الفتور، وبرودة مشاعر فتاة تجاه حبيبها.