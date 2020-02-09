أصدر الفنان فريد غنام، أخيرا، أغنية راي بعنوان “باردة”، بمشاركة زوجته المدونة رباب أزماني، التي تكلفت بالإدارة الفنية للكليب.
وصرح غنام لـ”اليوم24″، أن الأغنية الجديدة اختار أن تكون من صنف راي رومانسي، موضحا أنه حرص في الكليب على جودة الصورة.
وفي المقابل كشفت رباب أزماني، زوجة غنام، أنها ساهمت في الإدارة الفنية للكليب، موضحة أن بطلته هي مدونة أخرى غيرها، في حين فضلت هي أن لا تقوم بالدور، بعدما شاركت سابقا في كليب زوجها بـ”الكانة”.
وتتطرق أغنية “باردة” إلى العلاقات العاطفية، التي ينهيها الفتور، وبرودة مشاعر فتاة تجاه حبيبها.
كانت هذه تفاصيل خبر فريد غنام يصدر عملا جديدا.. وزوجته في الإدارة الفنية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.